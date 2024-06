Temu inicia as suas operações no Brasil com descontos e frete grátis

A Temu, uma das gigantes chinesas de e-commerce e rival de empresas como Shopee, Aliexpress e Shein, iniciou as suas operações comerciais no Brasil oferecendo descontos de até 90% em alguns itens e frete grátis.

A empresa está operando no Brasil com o nome oficial (razão social) de Elementary Innovation, porém, o site é uma versão abrasileirada da gigante chinesa, o nome . Desde o dia 15 de maio, ela passou a integrar o programa Remessa Conforme segundo as regras estabelecidas pela Receita Federal.

Em nota, a Temu informou estar empolgada com a chegada ao país. Estamos empolgados para oferecer aos consumidores brasileiros produtos de qualidade a preços excelentes, conectando-os diretamente com fabricantes de classe mundial. Ao eliminar margens de lucro desnecessárias, estamos facilitando o acesso de todas as pessoas aos produtos de que precisam e desejam", informa o texto.