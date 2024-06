'Ninguém come PIB', dizia Maria da Conceição Tavares, que defendia a justiça social

A economista Maria da Conceição Tavares, que morreu neste sábado, 8, aos 94 anos, foi uma das mais importantes economistas no Brasil, que defendia a justiça social e cuja influência ficou marcada a partir dos anos 60. "Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos, e não distribui", afirmava.

Estudou matemática em Lisboa e no Brasil se formou na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi professora na UFRJ e no Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp).

No lançamento do Plano Cruzado, em março de 1986, apareceu chorando na TV, emocionada, ao falar do plano que visava combater a hiperinflação e foi o primeiro de três planos econômicos heterodoxos com esse objetivo.