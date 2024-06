Autoridades e economistas lamentam nas redes falecimento de Maria da Conceição Tavares

Autoridades e economistas lamentam nas redes sociais o falecimento da economista Maria da Conceição Tavares. O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, afirmou que Maria da Conceição Tavares foi "a mestre do desenvolvimento com justiça social que jamais desistiu do Brasil", acrescentando que a economista exerceu, com entusiasmo, a representação popular, enfrentando o neoliberalismo "de forma corajosa e inteligente".

Na instituição na qual Conceição Tavares trabalhou, o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, escreveu em nota que a economista tinha "densa formação intelectual e profunda coragem". "Debatedora perspicaz, contundente e de formação heterodoxa, defendeu em sua vasta obra que a economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação", afirmou.

Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também expressaram sentimento de pesar. Outro membro histórico do PT, o deputado estadual Eduardo Suplicy afirmou nas redes, neste sábado, 8, que o Brasil perdeu hoje uma mulher extraordinária. "Ela tornou-se célebre não só pelo vigor de seu pensamento, mas também pela paixão com que defendeu seus pontos de vista, sempre procurando identificar os interesses da grande maioria da população", disse o deputado.