André Esteves e Wesley Batista veem momento positivo da economia

O banqueiro André Esteves, sócio fundador do BTG Pactual, e o empresário Wesley Batista, acionista do grupo J&F, controlador do frigorífico JBS, compartilharam visões otimistas sobre o atual cenário econômico do Brasil.

Em fórum da Esfera no Guarujá, no litoral paulista, Esteves apoiou declarações, feitas antes de sua fala, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Quero fazer coro com o presidente Mercadante de que estamos em um bom momento para o País."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esteves enfatizou que o Brasil está vivendo o melhor momento do mercado de trabalho e da renda da população, destacando o desempenho econômico. Ele também elogiou o ministério da Fazenda pelos esforços com o equilíbrio fiscal, apesar das críticas do mercado nessa frente, ressaltando a importância de controlar gastos sem comprometer a capacidade de investimento do Estado.