Acho muito desafiador passarmos mais 4 anos com juro nesta altura, diz dono da MRV

Rubens Menin, dono da MRV Engenharia, aproveitando da presença do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, no painel de encerramento do Fórum Esfera no Guarujá, litoral paulista, disse achar ser muito desafiador o Brasil passar mais quatro anos com a taxa de juro elevada. Ao desenvolver de sua fala, que teve como ponto de partida o conceito de causa e consequência ditando a política monetária, empresário foi apertando o tom na tentativa de levar o banqueiro central para o córner, cobrando dele redução das taxas de juro nominal e, por consequência, da taxa real.

"Eu sou fã do BC independente e tem que ser assim, não tem dúvida, mas eu diria que o juro é necessário, igual uma quimioterapia para curar uma doença. Mas tem uma dose que é a ideal. A gente não pode errar pra mais e nem para menos. Se errar para mais mata o paciente e se errar para menos não cura. Esse juro real de 6% é um desafio, até quando vamos ter que aguentá-lo. As pessoas não aguentam mais, os empresários não conseguem investir", cobrou Menin, para quem será um desafio grande ter que passar mais quatro anos com a atual taxa de juro.

Menin diz entender que uma das causas do juro elevado é o fiscal e sugeriu que todos os Poderes se reúnam em torno de um consenso para se chegar a um pacote tributário para baixar os custos e dar ao Banco Central condições de tomar conta da economia. "Eu sei que uma das funções do BC é tomar conta da economia, da inflação e do equilíbrio financeiro", disse.