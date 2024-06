Trabalhadores do IBGE aprovam indicativo de greve para 1º de julho, diz sindicato

Os trabalhadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aprovaram um indicativo de greve a partir do dia 1º de julho, segundo informações do sindicato nacional de servidores, o ASSIBGE.

O indicativo de greve foi aprovado durante a reunião da Direção Nacional dos trabalhadores do instituto, realizada entre os dias 4 e 7 de junho, no Rio de Janeiro, com a presença de delegações de 22 Estados e do Distrito Federal. A medida será levada agora pelos delegados para aprovação nas assembleias locais.

"Foi ainda manifestada pública indignação face ao tratamento recebido pelos servidores do IBGE em mesa de negociação junto ao Ministério de Gestão e Inovação em 28/05/2024, véspera do aniversário de 88 anos do IBGE, quando o governo, em resposta aos pedidos protocolados pela ASSIBGE - Sindicato Nacional, apresentou contraproposta que ignora toda uma discussão construída ao longo dos últimos 10 anos, e oferece não mais do que um reajuste de 9% em 2025, e 3,5% em 2026", declarou o sindicato, em nota à imprensa.