Superintendência do Cade aprova aquisição da CJ Selecta pela Bunge Alimentos

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da CJ Selecta pela Bunge Alimentos. De acordo com a Bunge, a operação tem como escopo a melhoria de sua capacidade de competir globalmente com outras empresas do ramo de agronegócio que operam no setor de produtos derivados da soja.

"Ao reunir os seus negócios com os da CJ Selecta, a Bunge será capaz de maximizar as sinergias entre suas atividades e as da empresa-alvo, reduzindo os custos de produção e expandindo suas ofertas aos clientes finais", alegou a companhia no processo.