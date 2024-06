Processo de inovação foi rápido e BC precisa de autonomia financeira, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a defender a aprovação da autonomia financeira da autarquia. Ele disse que a autoridade monetária está "estrangulada" na parte de recursos humanos e afirmou que há necessidade de mais verba para investir na agenda de inovação.

"O que a gente vê ao longo do tempo é que você pode ter a autonomia operacional, mas pode ser asfixiado no administrativo e no financeiro", disse Campos Neto, em um evento da Monte Bravo Corretora, em São Paulo.

Como a agenda de inovação andou rapidamente e a autarquia desenvolveu vários programas, agora o BC demanda mais recursos humanos e financeiros, disse o presidente. "Se pensarmos que temos hoje 205 milhões de operações no Pix por dia, isso demanda uma quantidade de recursos enorme", exemplificou.