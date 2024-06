Parte dos ruídos que influenciam projeções será dirimida ao longo do tempo, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta sexta-feira, 7, que parte dos ruídos que influenciaram as expectativas de inflação mais altas vão se dirimir ao longo do tempo, o que irá jogar a favor da atuação do BC. "A gente entende que tem alguns fatores que influenciaram expectativa de inflação ligados a ruídos, e nesse sentido, o tempo vai jogar a favor do BC, porque acho que parte dos ruídos vão ser dirimidos ao longo do tempo. Então temos endereçado esse ponto, porque de fato é importante entender o papel das expectativas na formação e elaboração da política monetária através do nosso sistema de metas", afirmou Campos Neto, observando que a subida das expectativas de inflação é uma notícia que "não tem sido tão boa".

Ele pontuou que o momento é atípico, de inflação corrente vindo com convergência "relativamente benigna" até agora, ao passo em que as expectativas estão desancorando.

"Já tinha antecipado isso um pouco no último Copom, e a gente decidiu que era importante passar ao mercado mensagem realista do ponto de vista de quem está fazendo política monetária. Então veio no comunicado com a palavra desancorada, e o fato que de lá pra cá temos visto... É importante entender a causa da desancoragem, mas independente temos que lutar contra. O sistema de metas é muito baseado nisso. Não olhamos só a expectativa de inflação Focus, mas olhamos implícita, olhamos nossos modelos, e vamos começar a fazer pesquisas com o setor produtivo também", citou o presidente do BC.