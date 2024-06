Narrativa da divisão de votos acabou ganhando um papel muito grande, diz Picchetti, do BC

A narrativa da divisão de votos no Comitê de Política Monetária (Copom) de maio acabou ganhando um papel muito grande, afirmou nesta sexta-feira, 7, o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti. "Apesar da divisão de votos, não existia divergência e continua não existindo no diagnóstico dessas questões tanto externas como internas", disse. "A principal mensagem que gostaríamos de ter passado na ata era de unanimidade em relação ao diagnóstico dos problemas e ao compromisso de atingir o centro da meta no horizonte relevante de 2025."

Picchetti pontuou ainda que o BC está em um processo de aprendizagem, de desenvolvimento institucional diante das mudanças decorrentes do processo de autonomia. O economista salientou que daqui para frente é preciso que o comitê reafirme o compromisso com a convergência da inflação.

"É um desafio enorme, mas que terá que ser perseguido, junto com o desafio do lado fiscal também", disse o diretor sobre o objetivo de convergir à inflação ao centro da meta.