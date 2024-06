Não estamos no piloto automático quando se trata de corte de juros, diz Nagel, do BCE

O presidente do Banco Central da Alemanha e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joaquim Nagel, afirmou que o conselho de política monetária do BCE não conduz as decisões de juros no "piloto automático".

Segundo comunicado oficial do Bundesbank, o BC alemão, o índice de preços ao consumidor (CPI) da Alemanha deverá finalizar o ano em 2,8%, na comparação anual, acima da projeção feita em dezembro do ano passado, de 2,7%.

"Os especialistas do Bundesbank esperam que a inflação global diminua ligeiramente para 2,7% em 2025, antes de cair mais acentuadamente para uma média de 2,2% em 2026. A inflação subjacente (a taxa que exclui energia e produtos alimentares) deverá diminuir apenas hesitantemente, caindo para 3,1% este ano, 2,5% em 2025 e 2,3% em 2026", indica o BC.