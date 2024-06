Ibovespa volta a cair após emprego nos EUA crescer mais que o previsto

Depois de uma breve recuperação no pregão da quinta-feira, 6, o Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, 7, após dados mostrarem que os Estados Unidos criaram mais empregos do que se previa em maio.

O indicador sugere que o banco central do país, o Federal Reserve (Fed), continuará enfrentando obstáculos para conter a inflação e, consequentemente, precisará manter os juros em níveis elevados - algo negativo para ativos de risco e de países emergentes.

A economia dos Estados Unidos criou 272 mil empregos em maio, em termos líquidos, segundo relatório publicado pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima do topo das expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de abertura de 220 mil postos de trabalho. A mediana das estimativas estava em 185 mil.