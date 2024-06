Haddad reclama de vazamento de 'informações falsas' e reitera disposição de contingenciar gasto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou nesta sexta-feira, 7, do vazamento de "informações falsas" após uma reunião com representantes do mercado financeiro. Ele garantiu que, no encontro, havia dito que está disposto a contingenciar gastos. A informação divulgada, segundo o ministro, foi que os limites do arcabouço fiscal podem ser mudados.

"Não teve nada no sentido de que o arcabouço poderia ser mudado, foi exatamente o contrário do que eu falei", disse Haddad na sede da pasta em São Paulo, na Avenida Paulista. "Eu falei que, sim, se algumas despesas crescessem além do previsto, poderia haver um contingenciamento de gasto, que é absolutamente normal e aderente ao que prevê o arcabouço fiscal."

Haddad afirmou que, se o crescimento real da despesa obrigatória superar 2,5% da alta da receita - o limite do arcabouço fiscal -, será necessário contingenciar gastos.