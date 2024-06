Há dúvidas relevantes sobre consistência do arcabouço ao longo do tempo, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a falar que a desindexação do Orçamento federal seria um passo importante, com choques positivos no contexto do futuro do arcabouço fiscal. Campos Neto citou a discussão ao mencionar que existe um "grande questionamento" do mercado sobre a consistência das novas regras fiscais ao longo do tempo.

"Temos falado bastante, o governo fez esforço enorme com arcabouço, passou várias medidas no Congresso. Existe um questionamento grande sobre a consistência ao longo do tempo do arcabouço criado. Vi recentemente o governo falando em tentar endereçar essas inconsistências - por exemplo (mudar) a vinculação de saúde e educação, indexação do salário mínimo - com bons olhos, seria um choque positivo importante se pudesse ser feito", repetiu Campos Neto, que participou nesta sexta-feira de evento da Monte Bravo Corretora, em São Paulo

O banqueiro central também lembrou que os questionários pré-Copom mostraram uma piora da percepção dos agentes sobre a situação fiscal, embora a piora numérica na Focus tenha sido pequena.