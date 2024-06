Há dúvida sobre qual é impacto do RS no PIB, especialmente no 2º tri, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta sexta-feira, 7, que existem dúvidas sobre o impacto da calamidade no Rio Grande do Sul para a atividade econômica do País, cuja expectativa de crescimento foi revisada pela instituição para 1,9% no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março. As incertezas pairam especialmente para o segundo trimestre, pontuou Campos Neto, observando ainda que existe uma oscilação em termos de expectativa.

"Temos visto oscilação grande em termos de expectativa, não só no custo de reconstrução mas também no impacto de crescimento, então estamos nos aprofundando um pouco nisso. Vai ter esse elemento incerteza de curto prazo, e precisa entender como isso vai se dar mais ao médio prazo, qual tipo de reconstrução", disse Campos Neto, lembrando que o PIB gaúcho representa 6,5% do PIB brasileiro.

O presidente do Banco Central apontou que a autoridade monetária percebeu em estudos recentes que, na relação de eventos por anomalias climáticas, os acontecimentos com enchentes são os que mais crescem.