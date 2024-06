GT deve reunir consenso em torno da regulação da tributária até 8 de julho, diz líder

Líder do Grupo de Trabalho (GT) que analisa a proposta de regulamentação da reforma tributária na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) disse nesta sexta-feira, 7, que entre 5 e 8 de julho o grupo deve reunir consenso sobre o tema para promulgar a regulamentação até o final deste ano. O deputado participou no período da tarde de sexta do painel sobre tributação no setor de medicamentos no Fórum Esfera, que o Grupo Esfera Brasil realiza no Guarujá, Litoral Paulista.

De acordo com Lopes, a reforma tributária permitirá ao sistema brasileiro conversar com o sistema internacional. Dará ganho de escala à economia brasileira e condições de as empresas brasileiras concorrerem com os importados.

"A reforma vai levar o Brasil a deixar de ser um exportador de produtos primários apenas e disputar os mercados internacionais", disse o deputado, acrescentando que, com adoção do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), o Brasil passará a ser um país de valor agregado. "O Brasil vai ser um país de valor agregado e a reforma trará simplificação. O Brasil terá condições de em três dias distribuir os impostos entre as três esferas de governo", comentou o deputado, acrescentando que a reforma vai acabar com os resíduos tributários. "Será uma reforma que terá uma carga neutra", reiterou.