Galípolo: papel do BC, além da meta de inflação, é não introduzir mais volatilidade no mercado

"Cabe ao Copom colocar a taxa de juros no patamar restrito necessário tempo suficiente para atingir a meta de inflação", disse ele, defendendo a perseguição da meta ainda que com choques exógenos.

Galípolo comentou que as expectativas desempenham papel essencial na análise econômica, tanto na formação de preços quanto na condução da política monetária, e afirmou que o BC tem instrumentos para atingir a meta de inflação e que ele tem bastante clareza do arcabouço institucional e legal da autoridade monetária: a meta é definida pelo poder Executivo e perseguida pelo BC.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o BC tem de perseguir a meta de inflação e não criar volatilidade no mercado. "O papel da autoridade monetária é perseguir a meta de inflação e, se puder ajudar, não introduzir mais volatilidade no mercado", afirmou, durante seminário do programa de pós-graduação em Economia da da Universidade de Brasília (UnB) nesta sexta-feira.

Mercado de câmbio

O diretor de Política Monetária do Banco Central defendeu ainda que intervenções do BC no câmbio estão ligadas apenas a alguma disfuncionalidade do mercado. "Seria estranho responder à valorização do dólar com uma intervenção cambial", comentou.

Ele lembrou que as reservas internacionais - que somam mais de US$ 350 bilhões - são uma arma que não se quer usar e que existem para evitar um ataque especulativo sobre a moeda nacional.