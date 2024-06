Dólar dispara e atinge R$ 5,32 com payroll forte e Haddad no radar

O dólar encerrou a sessão desta sexta-feira, 7, em alta de 1,41%, cotado a R$ 5,3247, voltando aos maiores níveis de fechamento desde 5 de janeiro de 2023. O tombo do real se deu em meio a uma onda de fortalecimento da moeda americana no exterior, após números de geração de empregos nos EUA em maio acima das expectativas sugerirem pouco espaço para o Federal Reserve reduzir os juros neste ano.

As máximas vieram à tarde, quando a divisa atingiu pico a R$ 5,3275, em meio a mínimas do Ibovespa e à aceleração dos ganhos do dólar em relação a outras divisas emergentes pares do real, em especial o peso mexicano. As taxas dos Treasuries aceleraram, com o retorno do papel de 2 anos atingindo o nível de 4,88%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, certo desconforto com declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à tarde ajudou a pressionar os ativos domésticos. Haddad reforçou que o governo vai insistir da Medida da Provisória do PIS/Cofins para compensação de perdas de receita com desoneração, apesar de resistências no Congresso e entre setores econômicos, e minimizou os efeitos sobre a economia. Houve também ruídos em torno de fala do ministro sobre eventual contingenciamento neste ano.