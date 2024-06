Diretor do BC diz que PIB surpreendeu positivamente e com composição boa

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Pichetti, destacou nesta sexta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre surpreendeu para cima, e com boa composição. Pichetti chamou a atenção, na composição do PIB, para a resiliência do consumo privado e a recuperação dos investimentos na ponta.

Ele também observou que a taxa de crescimento resiliente pode até levar a revisões do PIB para o ano. "Pode ir para um pouco acima de 2%", frisou.

Em relação à inflação doméstica, o diretor do Banco Central ressaltou o processo de desinflação, tanto no indicador cheio como na média dos núcleos.