Campos Neto reforça avaliação de que Brasil registra convergência da inflação

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta sexta-feira, 7, sua avaliação de que o Brasil registra uma convergência nos dados de inflação, com o último número do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vindo melhor que o esperado, inclusive de forma qualitativa. "Último número veio melhor que o esperado, qualitativamente melhor que o esperado, porque estávamos olhando muito a parte que tem efeito de salário, serviços, parte mais intensiva em mão de obra dentro do que é serviços, parece uma correlaçãozinha na ponta, mas o fato é que não temos visto ainda essa correlação aparecer nos números de inflação, e o último número veio até melhor nesse sentido. Estamos olhando a inflação presente, vindo em linha com a convergência esperada", disse.

Nos riscos para o futuro, Campos Neto voltou a mencionar a mão de obra mais apertada e o último dado de desemprego no País, apesar de apontar que, em alguns lugares, estudos têm mostrando que a mão de obra apertada não tem influenciado no preço de serviços. "Tem um estudo interessante nos EUA sobre isso", comentou o presidente do BC, participante de evento da Monte Bravo Corretora, em São Paulo.

Na parte de alimentos, o banqueiro central observou que o mercado tem revisado um pouco para cima o segmento de alimentos na inflação, citando os efeitos da tragédia climática no Rio Grande do Sul.