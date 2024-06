Bolsas de NY fecham em queda, pressionadas por publicação de payroll, mas sobem na semana

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, 7, reagindo à publicação do payroll de maior nos Estados Unidos, que mostrou uma força maior que o esperado no mercado de trabalho, colocando dúvidas nas perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em uma de suas próximas reuniões. Ainda assim, os índices avançaram na semana, em um período que marcou renovações de recordes históricos para o S&P 500 e o Nasdaq.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,22%, aos 38.798,86 pontos; o S&P 500 fechou em queda de 0,11% aos 5.347,03 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,23%, aos 17.133,13 pontos. Na semana, houve avanço de 1,80%, 2,13% e 2,37%, respectivamente.

A possibilidade de o Fed reduzir juros até setembro recuou após o payroll de maio dos Estados Unidos, com números acima do previsto na geração de vagas e no avanço médio dos salários.