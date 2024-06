Sergipe lança edital de R$ 6 bi para concessão de água e esgoto com foco na universalização

O Governo de Sergipe lançou nesta quinta-feira, 6, o edital para concessão parcial de serviços de água e esgotamento nos municípios do Estado. O projeto prevê R$ 6 bilhões em investimentos em um período de 35 anos, com foco na universalização do saneamento.

Como fatores de atração, o poder público cita também o fato a tarifa de saneamento estar em um patamar atraente, com uma taxa de esgoto de 80% já implantada. "A segurança hídrica da região é garantida pela principal captação de água, o Rio São Francisco, reforçando a confiabilidade do sistema", complementa.

O processo foi conduzido por técnicos do Estado, em parceria com técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e consultorias nacionais. A formatação final do projeto e a preparação para a licitação contaram com consultas públicas e roadshows, visando a transparência.

"Para os investidores, esta é uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável e lucrativo do Estado destaque em responsabilidade fiscal e com alto potencial de crescimento em função do projeto Sergipe Águas Profundas da Petrobras", afirma o governo sergipano.