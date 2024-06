Bolsas de NY fecham sem sinal único, com S&P 500 e Nasdaq recuando após recordes históricos

Conforme o Departamento de Trabalho dos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego subiram 8 mil, a 229 mil na semana passada, bem acima do previsto pela FactSet, e o custo unitário de mão de obra avançou 4% na taxa anual do primeiro trimestre, abaixo do esperado. Apesar das preocupações de mercados financeiros sobre um enfraquecimento mais forte que o antecipado, a Oxford Economics destaca que os números costumam ser voláteis em datas próximas a feriados e que a média de quatro semanas permanece em nível "estável e confortável".

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 6, com S&P 500 e Nasdaq recuando levemente após fecharem em seus recordes na quarta-feira. A Nvidia segue como um catalisador importante para os índices, e acabou recuando nesta quinta após sucessivos avanços. Além disso, investidores observaram a publicação de indicadores nos Estados Unidos.

Após os dados, o mercado manteve precificação de início dos cortes nos juros do Fed em setembro (69,9%), segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

"A Nvidia liderou em altas ontem, ultrapassando a Apple em valor de mercado, enquanto o resto do mercado se recuperava com taxas de juros mais baixas, com o otimismo para um corte nas taxas do Fed alimentado pelo corte do Canadá ontem e pelo corte de 25bps do BCE hoje", aponta a Navellier. Nesta quinta, a Nvidia caiu 1,14%.

As notícias econômicas mistas não tiveram impacto nas estimativas de lucros, e a pressão para que o Fed encontre uma forma de justificar um corte nas taxas está aumentando à medida que a renovação dos financiamentos baixos da pandemia continua a aumentar, conclui.

Já as ações da Gamestop atingiram suas máximas, avançando 47,45%, depois que o líder das ações de meme "Roaring Kitty" agendou uma transmissão ao vivo no YouTube, que seria a primeira em quase quatro anos. Roaring Kitty, cujo nome verdadeiro é Keith Gill, marcou o horário de seu chat ao vivo ao meio-dia de sexta-feira, o que os traders especularam que seria uma discussão otimista sobre sua enorme participação na GameStop.