Sistema financeiro internacional tem se mostrado resiliente, diz Comef do BC

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central destacou nesta quarta-feira, 5, que o sistema financeiro internacional tem se mostrado resiliente, adaptando-se à conjuntura incerta e ao estágio corrente do processo de convergência da inflação às metas, que requer cautela. O colegiado publicou a ata do seu 57º encontro, que manteve o Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCPBrasil) em 0%.

"Divergências no ritmo de desinflação afetam preços relativos de ativos e requerem gestão de riscos ainda mais eficiente, aumentando os desafios para alguns intermediários de menor porte ou especializados em segmentos do mercado mais sensíveis a flutuações econômicas", alertou o documento.

O BC destacou, entretanto, que o cenário de atividade global tem apresentado resiliência e os fundamentos sugerem sustentação do consumo prospectivo. Ainda que o papel do déficit fiscal na determinação da liquidez e, consequentemente, os preços de equilíbrio do crédito privado ao longo do tempo sigam sendo um tema relevante, o Comef avaliou que a liquidez agregada no sistema financeiro das principais economias segue ampla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Desde o Comef anterior, as condições financeiras arrefeceram levemente. Apesar do recuo recente, a volatilidade dos juros americanos permanece elevada, em especial devido às incertezas sobre as trajetórias da política monetária", apontou a ata.