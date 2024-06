Podem ter renovação antecipada FCA, Rumo Malha Oeste, Rumo Malha Sul, FTL, FTS, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta quarta-feira, 5, que estão no radar do governo mais de cinco concessões de estrada de ferro, que podem ter a prorrogação antecipada dos contratos para o serviço público de transporte ferroviário. Ele assinou nesta quarta-feira uma portaria com novas diretrizes para a prorrogação antecipada das concessões.

"São possibilidades de renovação antecipada. Temos a FCA Ferrovia Centro Atlântica, Rumo Malha Oeste, Rumo Malha Sul, FTL, FTS, e várias possibilidades. Tem outras menores", disse a jornalistas na sede do Ministério.

O ministro também afirma que a FCA já está negociando, e o governo está conversando com todas as outras citadas.