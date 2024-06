Número de usuários dos sistemas financeiro e de pagamentos dobra em 5 anos, diz BC

Em pouco mais de cinco anos, o número de usuários ativos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) dobrou, conforme o novo boxe do Relatório de Economia Bancária (REB) que trata da "Expansão do número de usuários ativos de serviços financeiros", publicado pelo Banco Central nesta quarta-feira, 5. A expansão, conforme o documento, deve-se principalmente à maior digitalização dos serviços financeiros, impulsionada pelo auxílio emergencial durante a pandemia, do lançamento do Pix e da entrada de novas instituições no mercado.

"Dois marcos foram fundamentais para esse salto na inclusão financeira: a abertura de contas no auxílio emergencial no Caixa Tem decorrente da pandemia da Covid-19 e a implementação do Pix em novembro de 2020", trouxe o boxe. O levantamento foi feito entre junho de 2018 e dezembro do ano passado e considera operações de crédito (SCR) e de pagamentos (Pix e TED).

De acordo com o BC, o número de usuários ativos cresceu 103,2% no período, com os clientes pessoas físicas passando de 77,2 milhões (46,8% da população adulta) para 152,0 milhões (87,7%).