Juros: taxas terminam em alta apesar de alívio na curva dos Treasuries

De acordo com profissionais nas mesas de renda fixa, o mercado de juros esteve refém do giro baixo nesta quarta-feira, o que torna a variação das taxas mais sensível a operações muitas vezes pontuais.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,475%, de 10,406% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 10,94%, de 10,84% ontem. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,27%, de 11,20% ontem, e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,67% (de 11,66%).

Os juros futuros subiram até os vértices intermediários, enquanto os longos ficaram estáveis. O novo alívio na curva dos Treasuries não conseguiu contagiar a curva local, que se ressentiu nesta quarta-feira, 5, da falta de liquidez, que só melhorou após o período da definição dos preços de ajustes, depois das 16 horas. Pela manhã, todas as taxas oscilavam perto da estabilidade, mas a divulgação do PMI de serviços nos EUA acima do esperado no fim da primeira etapa acabou por estimular uma postura mais defensiva dos agentes, ainda que o impacto sobre os títulos do Tesouro americano tenha se dissipado durante a sessão.

De acordo com um trader, houve um fluxo moderado de aplicadores pela manhã, mas depois do PMI, que destoou do consenso, "quem estava vendendo, ficou com medo e parou", o que trouxe pressão até os vértices intermediários. "Sem venda nova, tem acontecido essas altas do nada, mesmo lá fora melhorando", afirma, acrescentando que o câmbio também serve de trava para movimentos de queda das taxas. À tarde, o dólar bateu nos R$ 5,30 nas máximas, encerrando em R$ 5,2977 no segmento à vista, maior nível de fechamento desde 5 de janeiro de 2023. "Com esse dólar a R$ 5,30, a percepção é que o BC para mesmo de cortar a Selic. E de forma unânime."

O PMI de serviços do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou a 53,8 em maio, acima da previsão dos analistas (50,8). Em contraponto, a criação de empregos no setor privado apurada na pesquisa ADP somou 152 mil vagas, ante expectativa de 175 mil. Os dados trouxeram alguma volatilidade para os ativos, mas o mercado acabou consolidando a aposta de que o Federal Reserve cortará juros. A probabilidade de redução até setembro gira em torno de 67%. Para o fim do ano, o cenário mais provável ainda é o de uma redução acumulada de 50 pontos-base - dois cortes se considerado o ritmo de 25 pontos-base por ajuste.

No mundo desenvolvido, o Banco Central do Canadá se antecipou ao Fed e cortou sua taxa de juros em 25 pontos, a 4,75%, nesta quarta-feira, após seis reuniões consecutivas em que manteve a taxa. Amanhã, será a vez do Banco Central Europeu (BCE) anunciar corte de juros.