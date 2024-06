Fitch rebaixa projeções para vendas de novas moradias na China em 2024

Segundo a Fitch, o relaxamento de restrições de compra pelo governo da China em algumas cidades deve ajudar a estabilizar as vendas até certo ponto. Contudo, os efeitos sobre outras cidades devem ser limitados, como visto no primeiro trimestre diante do tombo nas vendas em determinadas regiões.

O mesmo vale para o mercado de imóveis secundário, cujos sinais de estabilização têm diminuído e refletido uma tendência de enfraquecimento no sentimento dos compradores, com estoques significativos de moradias não vendidas em muitas cidades. A Fitch avalia que os estímulos do governo para reduzir esses estoques tem escala "capaz de absorver somente uma fração do choque total".

Neste cenário, "a tendência de consolidação do setor pode não diminuir por algum tempo", afirma a agência, em nota.