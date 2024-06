Fiesp mantém projeção de 2,2% para produção industrial em 2024

Por

São Paulo, 5/6/2024 - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manteve a sua projeção de que a produção industrial vai crescer 2,2% em 2024. A expectativa é que a indústria extrativa se recupere nos próximos meses das últimas quedas e que a indústria de transformação mantenha uma curva de crescimento.

A entidade destaca o processo de recuperação do grupo de bens de capital, beneficiado pela queda dos juros e pela recuperação da confiança dos empresários. O grupo de bens de consumo, por sua vez, é favorecido pelo aumento da renda das famílias, reflexo do aumento real do salário mínimo e pela ampliação de vagas de emprego.