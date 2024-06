Dólar cai com alívio em Treasuries após ADP dos EUA e queda na produção industrial no Brasil

O dólar recua ante o real, após a produção industrial brasileira cair 0,5% em abril ante março, ante mediana do mercado de baixa menor, de 0,2% na margem. Além disso, o mercado de câmbio é pressionado pela queda dos juros dos Treasuries , que subiam mais cedo, após o relatório de empregos no setor privado dos EUA apontar criação de 152 mil vagas em maio, abaixo da projeção dos analistas (+175 mil). Em reação, o dólar desacelerou alta ante pares principais no exterior.

O mercado de câmbio passa por uma realização após o dólar à vista subir 0,98% na terça-feira, 4, para R$ 5,2854 - maior valor de fechamento desde 23 de março de 2023 (R$ 5,2900) -, ampliando o ganho acumulado neste ano para 8,90%.

O avanço do PMI de serviços (final) na China a 54,0 em maio, acima da previsão (52,4), e elevação moderada dos preços do petróleo podem estar atraindo exportadores à venda de dólar no segmento à vista. No entanto, a queda de 1,84% do minério de ferro na China pode estar limitando a valorização do real.