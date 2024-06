Bolsas da Europa fecham em alta, com expectativas de cortes de juros e notícias corporativas

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 5, com expectativas pelo esperado corte de juros de quinta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE). Além disso, os índices da região ganharam impulso com algumas notícias corporativas de importantes empresas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,84%, a 521,40 pontos.

"Espera-se que o Banco do Canadá e o BCE cortem as taxas nas próximas 24 horas", aponta o AJ Bell. Além disso, "há sinais de que a economia dos EUA está começando a se irritar com a política monetária relativamente restritiva que tem enfrentado nos últimos dois anos. Com a inflação não se mostrando muito rígida, há espaço para o Federal Reserve (Fed) começar a afrouxar a política monetária", avalia. Nesta quarta-feira, o setor privado americano registrou criação de empregos abaixo do esperado.