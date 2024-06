Bolsas da Europa ensaiam recuperação, de olho em juros dos EUA e zona do euro

São Paulo, 05/06/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ensaiando recuperação de perdas de ontem, em meio a uma maior probabilidade de cortes de juros nos EUA e um dia antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Ontem, os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos modestos, após um indicador fraco do mercado de trabalho americano reforçar apostas de que os juros básicos dos EUA serão reduzidos na segunda metade do ano.

O foco dos investidores na Europa, porém, continua sendo o BCE, que deverá reduzir suas taxas de juros em 25 pontos-base nesta quinta-feira (06). Há dúvidas, porém, sobre possíveis cortes adicionais de juros, após a inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro ganhar força em maio.

Dados de mais cedo, por outro lado, mostram que o índice de preços ao produtor (PPI) da zona do euro, que é divulgado com atraso, caiu mais do que o esperado em abril. Já o PMI de serviços do bloco recuou marginalmente em maio, a 53,2, segundo pesquisa final.