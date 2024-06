BC do Canadá corta taxa de juros em 25 pontos-base, a 4,75%, e sinaliza nova redução

O Banco Central do Canadá (BoC, pela sigla em inglês) cortou sua taxa de juros em 25 pontos-base, a 4,75%, após concluir reunião de política monetária nesta quarta-feira. A redução ocorre depois de seis manutenções consecutivas e veio em linha com a expectativa de 11 dos 15 analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em nota, o banco central afirmou que "não é mais necessário manter a política tão restritiva", tendo em vista as "evidências de que o núcleo da inflação está em desaceleração contínua".

O presidente do BoC, Tiff Macklem ressaltou também que é "razoável esperar mais cortes de juros", caso a inflação continue a desacelerar. "Estamos tomando nossas decisões monetárias a cada reunião", disse, em nota.