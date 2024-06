Resultado do PIB é caminho para um crescimento sustentável, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, classificou nesta terça-feira, 4, que a composição do PIB no primeiro trimestre aponta para um "crescimento sustentável" do País. "Foi um resultado bom, composição boa, com formação bruta de capital fixo FBCF recuperando, esse é o caminho para um crescimento sustentável, é o PIB do crescimento sustentável", disse o secretário a jornalistas ao deixar uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União.

Mais cedo, Ceron já havia comentado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) sua avaliação positiva sobre o dado do PIB, destacando a recuperação dos investimentos. A FBCF subiu 4,1% no primeiro trimestre deste ano ante o quarto trimestre de 2023. No geral, a economia avançou 0,8% nos primeiros três meses do ano em comparação ao último trimestre do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O resultado é consistente com o que estamos construindo, com processo de recuperação dos investimentos, da recuperação da indústria, assim vamos para frente", disse o secretário do Tesouro.