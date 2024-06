Maioria das assembleias rejeita proposta de ACT da Eletrobras, diz CNE

Faltando praticamente apenas a decisão dos trabalhadores de Furnas Regional, assembleias realizadas nesta terça-feira, 4, por todo o País rejeitaram a proposta da Eletrobras para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024/26, com indicação de greve a partir do próximo dia 10 e de pedido para mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), informou o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE).

Segundo o CNE, além de Furnas Regional (subestações e usinas que estão em Minas Gerais e Goiás), pequenos sindicatos ainda poderão votar a proposta da companhia, mas a rejeição já é dada como certa.

"Bases de Furnas, Chesf, Eletronorte e CGT Eletrosul, aprovaram o encaminhamento do Coletivo no dia de hoje. As sedes de Furnas e Eletrobras deliberaram no mesmo sentido", disse em nota o CNE.