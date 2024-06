Jaques Wagner: Não houve nenhum acordo com o governo para retirar taxação aprovada na Câmara

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o governo não havia feito nenhum acordo para retirar a taxação do e-commerce do texto aprovado na Câmara que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover).

Em entrevista a jornalistas nesta terça-feira, 4, o petista confirmou que a matéria vai à votação no plenário do Senado na quarta-feira, 5, com a tributação de 20% sobre bens importados de até US$ 50.

"Não houve nenhum acordo com o governo para retirar a taxação que foi votada na Câmara", disse. "A decisão de acolher uma emenda supressiva de retirar a taxação dos importados foi do relator. Será submetida a votos amanhã (quarta, 5). A história ainda não terminou."