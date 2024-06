Ibovespa cai pressionado por queda das commodities, apesar de alta do PIB

O recuo nos preços de commodities como o minério de ferro e o petróleo pesa sobre as ações de Vale e Petrobras, com consequente efeito negativo no Ibovespa. O principal indicador da B3 chegou inclusive a operar abaixo do nível dos 121 mil pontos durante a manhã, algo que não ocorria desde meados de novembro do ano passado.

"Nós temos um cenário internacional que não é favorável à alta do Ibovespa", disse Robert Machado, analista da CM Capital. "A gente está muito diretamente ligado à capacidade das nossas commodities. Petrobras e Vale são mais de 25% do Ibovespa. Se tem um cenário em que a China consome menos minério de ferro, e agora com o petróleo caindo, é algo muito relevante para a Bolsa", acrescentou.

Com o olhar do investidor mais voltado para o exterior, o resultado ligeiramente acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre ficou em segundo plano, sem exercer grande influência sobre os negócios.