IBGE revisa PIB do 4º trimestre de 2023 ante 3º trimestre de 2023 de 0,0% para -0,1%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do 4º trimestre de 2023 ante o 3º trimestre de 2023, que passou de 0,0% (estabilidade) para queda de 0,1%.

O órgão também revisou a taxa do PIB do 3º trimestre de 2023 ante o 2º trimestre daquele ano, que também passou de estabilidade (0,0) para alta de 0,1%.

O mesmo aconteceu com o valor antes divulgado para o PIB do 2º trimestre de 2023 ante o 1º trimestre do ano passado, que foi alterado de alta de 0,8% para alta de 0,9%.