Governo adotou medidas cadenciadas para RS e haverá CMN extraordinário, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo adotou medidas cadenciadas para o Rio Grande do Sul e informou que haverá uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) para aprovar a linha de financiamento de R$ 15 bilhões para empresas atingidas pelas chuvas no Estado.

Na semana passada, o governo anunciou três linhas de financiamento, que serão alavancadas por um fundo social no montante de até R$ 15 bilhões.

As linhas serão voltadas para a compra de máquinas, equipamentos e serviços; financiamento a empreendimentos e capital de giro.