Com 70% da produção em oxigênio, White Martins inaugura fábrica mirando expansão

Além disso, de acordo com o presidente da White Martins e da Linde na América do Sul, Gilney Bastos, a fábrica tem capacidade de expandir tanto em termos de terreno quanto na questão do turno. Neste ponto, poderia aumentar a produção em até 30%. Atualmente, ela funciona em dois turnos.

Vale ressaltar que a White Martins prevê que a unidade de Maracanaú trará um ganho de produtividade e segurança significativo para a operação com gases, além do incremento superior a 20% na capacidade de produção no Ceará.

“A nova unidade foi projetada com tecnologia de ponta para proporcionar ainda mais confiabilidade, segurança e inovação para nossos clientes. Nosso objetivo é aprimorar nossa operação na região e ampliar a oferta de produtos e serviços para os segmentos industrial e medicinal", afirma Gilney Bastos.

Entre as inovações, a manutenção de cilindros através de ultrassom possibilita redução de custos para conservação ao verificar se há fissuras ou danos nas paredes dos cilindros antes do enchimento.

Há ainda um Centro de Operações de Homecare na unidade para armazenagem e realização da manutenção de dispositivos médicos e oxigenoterapia domiciliar, com o objetivo de garantir maior agilidade e eficiência no atendimento a esse segmento no estado do Ceará.

No entanto, o presidente da White Martins e da Linde na América do Sul reclamou do estado das rodovias brasileiras. Isso porque, com estradas esburacadas, há uma dificuldade no transporte de gases, especialmente levando em consideração a entrada do Porto do Pecém.

"Na demanda futura do Porto do Pecém, vai ser fundamental que a infraestrutura seja condizente com o tamanho dos projetos que se tem ali", reforça Gilney Bastos.

Sobre projetos em andamento sobre Hidrogênio Verde, ele explicou que muitas empresas entram em contato para produção, além do memorando assinado com o Governo do Ceará. Porém, alegou que não pode dizer quais.