BB inicia renegociação de dívidas do Pronampe honradas pelo FGO

O Banco do Brasil inicia nesta terça-feira, 4, as renegociações para clientes que emprestaram recursos através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), deixaram de pagar e tiveram as dívidas honradas pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), que dá garantia aos empréstimos da linha.

As operações incluem a possibilidade de desconto de até 90% nas dívidas, além do parcelamento do saldo devedor e a cobrança de taxas diferenciadas.

As renegociações são parte do Acredita, o programa de crédito para pequenas e médias empresas lançado pelo governo federal no último mês. Na semana passada, uma regulamentação específica do FGO permitiu a concessão de descontos nas renegociações.