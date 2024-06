Após recuperação do PIB no 1º tri, Fazenda projeta desaceleração no 2º tri

Após a recuperação na margem do Produto Interno Bruto (PIB) observada no primeiro trimestre deste ano, a expectativa da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda é de desaceleração no ritmo de crescimento no próximo trimestre, repercutindo a calamidade no Rio Grande do Sul. "A agropecuária e a indústria de transformação devem ser atividades especialmente afetadas", estimou a Secretaria, ponderando, porém, que são setores proporcionalmente mais importantes no PIB do Estado que no nacional.

Em nota divulgada nesta terça-feira, a SPE destacou que, no setor de serviços, atividades como transportes e outras atividades da área também devem ser impactadas pela calamidade, repercutindo a piora da mobilidade e as restrições no provimento de serviços pessoais, de alimentação e de alojamentos.

Para a Secretaria, medidas de auxílio fiscal e de crédito devem auxiliar a mitigar os impactos negativos do episódio, mas seus efeitos devem se diluir ao longo deste e dos próximos trimestres.