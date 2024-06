Ano não está favorável para a agropecuária e 2º tri vai ter ainda questão do RS, diz IBGE

O avanço de 11,3% no Produto Interno Bruto (PIB) da Agropecuária no primeiro trimestre de 2024 representa uma recuperação das perdas vistas nas lavouras no último trimestre de 2023, justificou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, a pecuária cresceu mais neste primeiro trimestre de 2024 do que no anterior, completou.

"Não está sendo um ano muito bom para a agropecuária", resumiu Palis.

Segundo a pesquisadora, além de 2024 não ter começado favorável para o setor, o segundo trimestre ainda deve assimilar os impactos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.