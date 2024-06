Petróleo fecha com perdas de 3%, de olho em preocupações sobre oferta e em tensões geopolíticas

O petróleo fechou com perdas de mais de 3%, em meio a preocupações sobre a oferta da commodity, mesmo após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciar extensão dos cortes na produção do óleo. Pesaram também as perspectivas de redução nas tensões geopolíticas. Com isso, os contratos atingiram mínimas desde fevereiro.

O WTI para julho fechou em baixa de 3,60% (US$ 2,77), em US$ 74,22 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto recuou 3,39% (US$ 2,75), a US$ 78,36 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A extensão nos cortes de produção da Opep+, anunciada ontem, não foram suficientes para sustentar alta do petróleo nesta segunda-feira. A commodity começou o pregão em alta modesta, mas logo inverteu sinal e firmou queda. Na visão da Capital Economics, os cortes até setembro devem apertar a oferta no terceiro trimestre, mas os ajustes nas restrições devem provocar baixa dos preços ao longo de 2025.