Naturgy informa que reduziu tarifas de gás natural em cerca de 5% para GNV e indústrias

A Naturgy, distribuidora de gás natural, informou que reduziu as suas tarifas a partir de 1º de junho, sendo os primeiros favorecidos os clientes do Rio de Janeiro. Segundo a empresa, os clientes industriais e os de Gás Natural Veicular (GNV) são os mais beneficiados, com impacto estimado de cerca de 5%.

A medida é decorrente da redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras, anunciada com a nova política de preços.

De acordo com as novas regras, há uma redução do valor da molécula de gás que ultrapassar 60% da quantidade contratada até o limite de 105% da mesma, informou a Naturgy.