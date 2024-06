Iata passa a prever lucro de US$ 600 mi para aéreas latinas em 2024 após 1º tri positivo

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) atualizou nesta segunda-feira, 3, suas projeções para o setor em 2024. No caso da América Latina, a estimativa de prejuízo de US$ 400 milhões para 2024, anunciada em dezembro de 2023, foi substituída pela previsão de lucro líquido de US$ 600 milhões.

A nova cifra é três vezes maior do que o resultado de US$ 200 milhões reportado no ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A previsão para a margem de lucro líquido passou a ser de alta de 1,4%, uma melhora ante a expectativa anterior, que era um resultado negativo de 0,5%. Já a demanda (RPK), deve crescer 8,2% na região neste ano e a capacidade, 8,1%.