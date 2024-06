Iata: meta de triplicar produção de SAF deve se confirmar, mas será apenas 0,5% da demanda

A produção de combustível sustentável de aviação (SAF) está no caminho certo para atender as projeções da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata) para este ano. A expectativa é que a produção triplique em 2024 ante 2023, para 1,9 bilhão de litros, conforme divulgou a instituição ao final do ano passado. A entidade destaca a importância do avanço, mas lembra que, mesmo atingindo a marca esperada, a quantidade será suficiente para atender apenas 0,53% da demanda total do setor. O SAF é a principal aposta da aviação para atingir a meta de zerar as emissões de carbono até 2050, sendo responsável por cerca de 65% da redução de poluentes. "Apesar da expectativa de triplicar a produção em 2024 ser encorajadora, ainda temos um longo caminho a percorrer. No entanto, a tendência aumentos exponenciais (na produção) está começando a entrar em foco", afirma o diretor geral da Iata, Willie Walsh. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A associação defende que existem várias medidas políticas que os governos poderiam tomar para reduzir a lacuna entre demanda e oferta. Entre elas, a diversificação da matéria prima, incentivos para impulsionar investimentos e atribuição de uma maior parcela da produção de combustíveis renováveis.

Cerca de 140 projetos de combustíveis renováveis com capacidade para produzir SAF estarão em operação, segundo a Iata. Se todos estes prosseguirem conforme anunciado, a capacidade total poderá atingir 51 milhões de toneladas até lá, com capacidade de produção espalhada por quase todas as regiões do mundo. A entidade avalia que o potencial de produção de combustíveis renováveis poderá superar esta estimativa à medida que o interesse dos investidores no SAF aumentar. Com um intervalo de tempo típico de três a cinco anos entre o planejamento e a produção, os anúncios de investimento até 2027 poderão estar em produção até 2030. Por meio da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), os governos estabeleceram a meta de alcançar uma redução de 5% das emissões de dióxido de carbono (CO2) para a aviação internacional através do SAF até 2030. Para atingir o objetivo, cerca de 27% de toda a capacidade esperada de produção de combustíveis renováveis disponível em 2030 necessitaria teria que vir do SAF, que hoje representa apenas 3%.