Iata eleva projeção de lucro líquido da aviação para US$ 30,5 bi em 2024, 11,3% acima de 2023

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) atualizou as projeções consolidadas para o setor de aviação em 2024. A estimativa para o lucro líquido subiu dos US$ 25,7 bilhões anunciados inicialmente em dezembro de 2023 para US$ 30,5 bilhões. A nova cifra é 11,3% maior do que a reportada no ano passado.

"A indústria aérea está no caminho para lucros sustentáveis, mas ainda há uma grande lacuna a ser preenchida", afirmou. Neste sentido, destacou a previsão de 5,7% para o retorno sobre capital investido neste ano, "bem abaixo do custo de capital", que deve ser superior a 9%.

Apesar dos desafios, a Iata espera um fortalecimento da rentabilidade em 2024, com os ganhos crescendo ligeiramente acima dos custos. Enquanto as receitas totais devem subir 9,7%, para US$ 996 bilhões, a expectativa é que os custos aumentem 9,4%, para US$ 936 bilhões. As duas taxas de crescimento são recordes históricos.

O combustível deve representar 31% dos custos operacionais totais. O cálculo é baseado na projeção de US$ 113,8 por barril em 2024, gerando uma conta de US$ 291 bilhões para as aéreas neste ano.

Já os lucros operacionais do setor de aviação devem atingir US$ 59,9 bilhões em 2024. O montante representa um avanço de 14,7% em relação ao ano passado.

Enquanto isso, a associação projeta uma alta anual de 15,2% na receita de passageiros, somando US$ 744 bilhões. O crescimento da receita por passageiro-quilômetro (RPK, na sigla em inglês) deverá subir 11,6% ano contra ano.

*A repórter viajou a convite da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata)