Bolsas de NY fecham mistas, observando dados industriais e com Nvidia impulsionando Nasdaq

A leitura de dados econômicos norte-americanos foi observada, em semana que conta com publicação do payroll de maio nos Estados Unidos.

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único na sessão desta segunda-feira, 3, em um dia no qual setores específicos foram responsáveis por divergências nas movimentações. O Dow Jones foi especialmente pressionado pela queda ligadas à indústria e petroleiras, enquanto o Nasdaq mais uma vez foi alavancado por outro avanço relevante da Nvidia.

A possibilidade de uma redução de juros até setembro pelo Federal Reserve (Fed) até setembro ganhou algum fôlego, segundo medição do FedWatch do CME Group, após indicadores dos Estados Unidos, entre eles um índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) abaixo do esperado por analistas.

Em relatório, a Pantheon analisa que a "recuperação do setor industrial terminou" antes mesmo de ganhar força.

Neste contexto, Caterpillar recuou 2,12%. Já a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) do domingo pesou nas cotações do barril, que recuaram mais de 3%. Neste contexto, Chevron (-2,98%) e Exxon Mobil (-2,40%) tiveram algumas das quedas mais importantes da sessão, com o setor de energia recuando 2,6%, sendo aquele com maior baixa do dia em Nova York.