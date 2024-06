IA se sobrepõe a riscos por juros e induz rodada de revisões positiva

A persistência da inflação no começo do ano enxugou o otimismo sobre o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e injetou volatilidade em Wall Street. Passado o susto inicial, no entanto, o mercado volta a ter visão mais construtiva sobre as perspectivas para as bolsas de Nova York, diante do entusiasmo ligado à inteligência artificial e a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) eventualmente promova a guinada para uma postura mais frouxa.

O quadro se traduziu em um rodada de revisões positivas para o índice S&P 500 nos últimos dias. Segundo levantamento da FactSet, a mediana do preço-alvo para a referência está em 5.893,38 pontos, comparado com 5.799,47 pontos no final de abril. O desempenho representaria um salto de 11% ante a cotação de fechamento ontem.

A avaliação geral é de que a desaceleração da maior economia do planeta não deve ser suficiente para ameaçar a narrativa do "pouso suave" - fenômeno que descreve o controle dos preços sem um dano significativo à atividade. Sem a temida recessão, as empresas tendem a continuar a exibir balanços fortes, com expansão sólida da receita e das margens de lucro.